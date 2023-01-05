EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu