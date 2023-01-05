Gün sonu döviz kurları
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7510 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 17:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7440
|18,7450
|18,7700
|18,7710
|Avro
|19,8890
|19,8900
|19,8040
|19,8050
|Sterlin
|22,5190
|22,6320
|22,4630
|22,5760
|İsviçre Frangı
|20,1570
|20,2580
|20,1780
|20,2790
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7140
|18,7940
|18,7400
|18,8200
|Avro
|19,8490
|19,9290
|19,7640
|19,8440
|Sterlin
|22,4590
|22,6690
|22,4030
|22,6130