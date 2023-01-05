Acillere nüfusun bir buçuk katı başvuru yapıldı

Her gün yüzlerce kişi farklı türden taleplerle acil servislerin yolunu tutuyor. Acil servislere 2022 yılında 130 milyon başvuru yapıldı. Uzmanlara göre bu servislere başvuran 130 milyon kişinin büyük bölümünün şikayeti 'acil' nitelikte değildi.

Konuyu değerlendiren Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Saç dökülmesinden tutun da ayakkabı vurması, bunun dışında iştahsızlık için ilaç yazılması talebi, hapşırma için acil servise başvurma talebi, iğne ya da serum olmadan iyileşemiyorum talebi gibi, çocuğum olmuyor diye bile acil servise başvuran insanlarımız mevcut." dedi.

Nüfusun yaklaşık bir buçuk katı

Muayene edilen 130 milyondan fazla hastanın, 85 milyonluk nüfusun bir buçuk katının acil servislerde muayene olduğu anlamına geldiğini ifade eden Kayıpmaz, "332 milyon nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda yıllık acil servis başvurusunun 130 milyon olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kritik durumdaki hastaların mağduriyetine neden oluyor

Acil Servislerde kalp krizi, inme, yanık, trafik kazası gibi durumlarda anında müdahale sağlanıyor. Polikliniklerde bakılması gereken hastaların acillere gitmesi kritik durumdaki hastaların mağdur olmasına neden oluyor.