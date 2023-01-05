TDV uluslararası burs programlarına başvurular başlıyor
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uluslararası Burs Programları arasında yer alan 'Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı', 'Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı' ve 'Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programına' başvurular 15 Ocak'ta başlayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 11:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 11:33
Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler 15 Ocak - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında burs programlarına başvuruda bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülen programlara 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.
Başvurular, diyanetburslari.tdv.org
adresinden alınacak. Adaylar, başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı
web adresten takip edebilecek.