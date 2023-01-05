Uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 11:51, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 11:51
Süleyman Aksoy idaresindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç, Sahilköy yakınlarında uçuruma devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız