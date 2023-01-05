Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

2023 YILI OCAK AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1/1/2023-30/6/2023 dönemi maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artış esas alınarak Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır.