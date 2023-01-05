Müdür yardımcısı, veli tarafından okulda darbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Yasin Kırca'nın dün saat 12.00 sıralarında odasına, öğrenci velisi A.T. ile akrabası O.T. geldi. İddiaya göre 2 kişi Kırca'ya 'Benim çocuğumu nasıl döversin?' diyerek saldırdı ve darbetti, daha sonra ise okuldan ayrıldı. Kırca'nın ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kırca, hastaneden aldığı darp raporuyla A.T. ve O.T.'den şikayetçi oldu. İki şüpheli polis merkezinde verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'DÖVMEDİM, KIYAFETİ KONUSUNDA UYARDIM'

Müdür Yardımcısı Yasin Kırca, "Odamda otururken 2 kişi geldi. Çocuğunu dövdüğümü iddia eden kişi bana saldırdı. Yumruklu saldırıya maruz kaldım. Oysa çocuklarını dövmedim, sadece kıyafet konusunda uyarmıştım. Buna şahit olan birçok kişi de var. Ancak anlamadan, dinlemeden direk darbettiler. Bende kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

4 SENDİKA, SALDIRIYI KINADI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma sürerken, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri okulda bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Ellerinde 'Eğitimciye şiddete dur de' yazılı dövizler taşıyan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Müdür Yardımcısı Kırca'nın görevi başında saldırıya uğradığını ifade eden Akar, "Dün görevi başında bir meslektaşımız bir öğrenci velisi ve arkadaşının uyguladığı fiili saldırıya maruz kalmıştır. Konunun takipçisiyiz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, tekrarının yaşanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Eğitimde şehrimizin böyle bir olayla anılmasından hicap duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu üzücü olay Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içinde eğitim çalışanlarına şiddete karşı caydırıcı hukuki düzenlemelerin yapılmasına dair çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu vesileyle çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Görevi başındaki bir devlet memuruna, bir okul yöneticisine, bir eğitimciye bu barbarlığı reva gören bu şahsı ve eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.