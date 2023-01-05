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Erdoğan: Seçim tarihini belki güncelleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(AK Parti teşkilatına) Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 14:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 15:54
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." diye seslendi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm milletin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023'ün, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kuruluşlarının 21,5 yılını ve iktidara gelişlerinin 20 yılını geride bıraktıkları şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğinde olduklarını belirten Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin, bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır." diye konuştu.

- "2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik"

AK Parti'nin, resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmadığının, milletin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirdiğinin altını çizen Erdoğan, bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini AK Parti'nin üye sayısında görmenin mümkün olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre, 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Bu eser hepinizin. Aslında parti kayıtlarımızda bu rakam 11 milyon 393 bine yaklaşıyor. Eksikleri tamamlayarak kısa sürede kayıtlarımızla Yargıtay Başsavcılığı rakamlarını birleştireceğiz."

- "(Diğer partiler) Üye sayılarını ikiyle, üçle çarpın yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor"

Diğer partilerin üye sayılarına işaret eden Erdoğan, "Bunların hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi üçle çarpın; yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı, artık ilk 100 yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır." dedi.

Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede, rekor üye sayısına ulaşmanın kolay olmadığını vurgulayan Erdoğan, aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü heyecanla, inançla, azimle, kararlılıkla çalışarak bu başarıyı elde ettiklerini kaydetti.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek çıktıkları bu eser ve hizmet yolculuğunda gerçekleştirdikleri demokrasi ve kalkınma devrimleriyle millete verdikleri sözü tutmuş olmanın gönül huzuru içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız, ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda, karşımızda yorgun ve kırgın ama aynı zamanda 'Türkiye biziz' iradesine sahip bir millet bulmuştuk. Her inançtan, her kökenden, her kesimden insanımızla topyekun milletimizi tüm alanlarda kendine ve devletine güvenen bir dünya gücü haline getirmek en büyük şeref payemizdir.

AK Parti'yi kuruluşundan bugüne üye sayısı ve seçim sonuçları itibarıyla hep zirvede tutan sır, işte budur. Akif diyor ya, 'Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol'. Bizler sadece Allah'a güvenerek, sadece millete dayanarak, sadece eser ve hizmet için çalışarak bugünlere geldik."

- "Her yeni üye, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hayata geçmesine verilmiş ilave bir omuzdur"

Erdoğan, halihazırda, 81 vilayetin tamamında partiye yeni üye kazandırmak için gece gündüz gayret sarf eden teşkilat üyelerinin motivasyon kaynağının da bu olduğunu gayet iyi bildiklerini söyledi.

"Bizim için her yeni üye, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hayata geçmesine verilmiş ilave bir omuzdur, ilave bir heyecandır, ekstra bir güçtür" diyen Erdoğan, üye sayısını oluşturan her bir rakamı; ayrı bir dünya, ayrı bir birey olarak gönüllerinde yer edilen dava ve yol arkadaşlarıyla ahitlerinin yeniden seslendirilmesi olarak gördüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sesin de karşısında durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel, hiçbir tuzak tanımadıklarının altını çizdi.

"Niyet hayır, akıbet hayır" diyerek çıktıkları bu kutlu yolda, girdikleri her mücadeleyi zaferle taçlandırmalarını, milletle aralarındaki bu güçlü bağa borçlu olduklarına inandıklarını kaydeden Erdoğan, şunları paylaştı:

"Genel merkezimizden il ve ilçe teşkilatlarıma, üye sayımızın sürekli artırılması için canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti saflarına katılarak Türkiye Yüzyılı ve ahdimize ortak olan her bir üyemize şükranlarımı sunuyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürerek bu rakamı sürekli daha yukarıya taşımakta kararlıyız."

Dünyadaki ve bölgedeki her bir gelişmenin ister istemez Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin, diğer ülkelerden farkı, hem bu etkinin olumsuzluklarını en az seviyeye indirecek altyapıya hem de krizleri avantaja çevirecek iradeye sahip olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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