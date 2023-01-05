Bakan Yardımcısı Birpınar: En sıcak yıl açık ara 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Avrupa'da kar yok. Kayak merkezleri kapanıyor. Türkiye'de de kayak merkezlerinde kar yok. Suni kar yapılıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. Hiç hayra alamet değil. 2022 en sıcak yıl açık ara. İklim değişikliği dünyamızı vurmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Birpınar, daha önce de sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarılarda bulunmuş, böyle giderse metropol şehirlerde büyük su krizleri olabileceğine dikkat çekmişti.