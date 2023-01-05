Bakan Nebati: İndirime giden işletmelerimizi tebrik ediyorum

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Bakan Nebati de katıldığı bir televizyon programında, gıda perakendecileriyle görüştüğünü ifade ederek, fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Nebati, "Buradan da gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu çağrıya karşılık verenler de oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Uyarılar erkisini gösterdi. Müşteriler, ocak ayında zam görmeden alışveriş yapabilecek.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.