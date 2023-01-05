Mardin'de 2 kişiyi darbeden polislerle ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 kişiyi darbeden polislerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 15:57, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 16:43
Dicle Mahallesi Can Sokak'ta bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan, bazı polislerin iki kişiyi darbettiğine ilişkin görüntüler üzerine Nusaybin Kaymakamlığı açıklama yaptı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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05.01.2023 BASIN DUYURUSUNusaybin Kaymakamlığı (@Nsy_Kaymakamlik) January 5, 2023
Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak;
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/llgSwncTDD