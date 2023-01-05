Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 16:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 16:22
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için Mehmetçiğin mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Bu kapsamda "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütlerine mensup olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız