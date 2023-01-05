Aksaray'da kamyonetle duvar arasında sıkışan işçi öldü
Aksaray'da park halindeyken hareket eden kamyonet ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 16:36, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 16:36
Paşacık Mahallesi 5522. Sokak'taki 4 katlı apartmana asansör montajı için gelen Samet Sevinç (19), park halindeki 68 BN 838 plakalı kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu araçla duvar arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Sevinç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız