Vergi dairesinin yemekhanesinde zehirlenme iddiası

Vergi Denetim Kurulunun Ulus yerleşkesindeki yemekhanesinde taşeron firma çalışanı 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Vergi Denetim Kurulu Ulus yerleşkesinin zemin katında bulunan yemekhanede görev yapan 18 kişinin sabah saatlerinde doğal gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları şüphesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışanların 15'i ambulans, 3'ü ise kendi imkanlarıyla gittikleri çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanların 1'inin tedavisinin devam ettiği, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Başkent Gazdan açıklama

Başkent Gazdan yapılan açıklamada, Altındağ ilçesindeki Rüzgarlı Caddesi 12 numaralı bina için yapılan zehirlenme ihbarının ardından, ilgili adrese kısa sürede 2 farklı Acil 187 ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın yaşandığı yemekhane ve mutfak kısmında gaz ölçüm cihazı ile yapılan kontrollerde, ortamda doğal gaz ve doğal gazın yanması sonucu oluşan zehirleyici karbonmonoksit gazı olmadığı, mutfak kısmında havalandırmanın açık olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, binanın kazan dairesi kısmında gaz ölçüm cihazı ile yapılan kontrollerde ortamda doğal gaz ve karbonmonoksit gazı bulunmadığı, kazan dairesi kısmında havalandırmanın açık olduğu, doğal gaz ve karbonmonoksit gaz kaçağı olmadığı tespit edilmiştir."