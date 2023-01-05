Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat 4 kişi daha tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 20:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 21:13
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan M.C.Ç., A.M.G., C.G. ve O.A. tutuklandı.
Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a ulaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız