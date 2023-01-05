Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
Kilis'te, şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 20:59, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 22:17
Şerif K. yönetimindeki 31 TZ 586 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücünün memleketi Hatay'dan döndüğü ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız