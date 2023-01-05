Ergene Belediye Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müsteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığı, çekim görüsmeleri için 16 Haziran 2022'de Ergene Belediye Başkanı olan sanık Rasim Yüksel ile Büyükçekmece'deki bir otelde bir araya geldiği, yanlarında müstekinin çalıstıgı kanalın genel yayın yönetmeni ile sanığın bir arkadaşının da bulunduğu anlatıldı.

Tarafların yemek yedikleri esnada sanığın müstekiyle ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye basladığı, bu durumdan rahatsız olan müştekinin olayı çalıstıgı kanalın genel yayın yönetmenine söylediği ve bu kişinin müştekiye "Biraz daha dayan." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, yan yana oturdukları esnada sanığın müstekiyi restoranın dısına davet ettigi, ardından elini müstekinin omzuna atıp sarıldıgı, elini tuttugu, dokunduğu, müstekinin sanığın konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektigi ve sanığa engel oldugu kaydedildi.

Bir süre sonra sanık Yüksel'in müştekiyi öpmeye çalıstıgı, bunun üzerine müstekinin "Bana yaklasma" diyerek tepki gösterdigi anlatılan iddianamede, masaya oturdukları esnada sanığın müstekiye tekrar sarıldıgı, ardından müstekinin bir bahane bularak restorandan ayrıldığı belirtildi.

İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemis ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müstekinin iddialarını dogrulamamış ise de müstekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanagı ile sabit oldugu üzere müstekinin çalıstıgı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müstekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, islere bu bakıyor.' seklinde mesaj gönderdigi, müstekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdigi, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' seklinde cevap gönderdigi tespit edilmiştir." denildi.

Hazırlanan iddianamede, dosya kapsamında müstekinin beyanına üstünlük tanınarak, olay tarihinde sanığın müsteki üzerinde nüfuzunu kullanıp vücudunun çesitli bölgelerini elledigi, öpmeye çalıstıgı, bu suretle cinsel saldırıda bulundugunun anlaşıldığı değerlendirildi.

Sanık Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.