Yeni yüzyılın yükselen değeri MİT... Adım adım zirveye

Son yıllarda sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren, sıcak cephe hatları olan Suriye, Libya, Karabağ, Irak gibi bölgeler ile birlikte Türkiye'nin Mısır, Körfez, Afrika, Asya, ülkeleri ile ilişkilerinde kilit rol oynayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tüm dünyada adından söz ettiriyor. 6 Ocak 1926'da kurulan MİT, Hakan Fidan liderliğinde 2011 yılından itibaren yeni bir yapılanma sürecine girdi. Personel, fiziki ve teknik altyapısını yenileyen teşkilat, bazı küresel krizlerin çözümünde etkin rol aldı, Türkiye'ye yönelik saldırı ve tehditleri bertaraf etti.

YILMAZ BİLGEN