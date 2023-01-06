Dolar haftayı 18,76 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 18,76 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 18:00, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7700
|18,7710
|18,7620
|18,7630
|Avro
|19,8040
|19,8050
|19,7200
|19,7210
|Sterlin
|22,4630
|22,5760
|22,2550
|22,3660
|İsviçre Frangı
|20,1780
|20,2790
|19,9370
|20,0360
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7400
|18,8200
|18,7320
|18,8120
|Avro
|19,7640
|19,8440
|19,6800
|19,7600
|Sterlin
|22,4030
|22,6130
|22,1950
|22,4050