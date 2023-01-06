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'Yurtta kalan 13 bin çocuğun hepsini tek bir bakış açısıyla yargılıyorlar'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet koruması altındaki çocuklarla ilgili değerlendirmelere ilişkin, "13 bin çocuğun hepsini tek bir bakış açısıyla yargılıyorlar. Sanki devletin kurumlarının hepsinde çocuklar fuhşa sürükleniyor, madde bağımlılığına yönlendiriliyor vesaire, böyle bir şey yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 13:50, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 14:03
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'Yurtta kalan 13 bin çocuğun hepsini tek bir bakış açısıyla yargılıyorlar'

Bakan Yanık, Haber Global'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Koruma altındaki çocuklarla ilgili tartışmaları değerlendiren Yanık, Bakanlığın kurumlarında kaldıktan sonra dışarı çıkan çocukların daha sonra farklı manipülasyonlara maruz kalarak yaptıkları yanlış davranışların Bakanlığa mal edilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Çocuklara yönelik haksızlığa tahammül etmediklerini vurgulayan Yanık, "Tartışma programlarında siyaset yapacaksınız diye çocukların hayatını alt üst edemezsiniz. Gelin bana söyleyin, ne söylüyorsanız. Niye çocuklar üzerinden siyaset yapıyorsunuz? Bunlar zaten travmatik hikayelerle gelen çocuklar. Biz bunları adım adım, adeta iğneyle kuyu kazarcasına rehabilite ediyoruz, hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çocukların etiketlenmemesi için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Devlet korumasındaki 312 çocuk üniversiteye yerleşti

Bu yıl Bakanlık kurumlarında kalan 312 çocuğun üniversitelere yerleştiğini bildiren Yanık, 18 yaş ve altı çok sayıda çocuğun birçok başarı elde ettiğini belirtti.

Devlet koruması altında 13 binin üzerinde çocuk bulunduğunu ifade eden Yanık, "13 bin çocuğun hepsini tek bir bakış açısıyla yargılıyorlar. Sanki devletin kurumlarının hepsinde çocuklar fuhşa sürükleniyor, madde bağımlılığına yönlendiriliyor vesaire, böyle bir şey yok." diye konuştu.

Travmatik öyküsü olan çocuklardan bir kısmının kaçma davranışını tekrarladığını anlatan Yanık, kaçan çocukların fark edilmediği iddiasını yalanladı.

Koruma altındaki çocukları adım adım takip ettiklerinin altını çizen Yanık, "Kaçma eğilimi olabiliyor. Hemen kolluk kuvvetlerine haber veriyoruz. Ailesi varsa ailesini haberdar ediyoruz. Çocukla ilgili kayıtlarımızda yer alan bilgilere dayanarak kimler var, nerelere gidebilirler, kimlerle temas kurabilirler? Bunları kollukla paylaşıyoruz." bilgisini verdi.

İktidara geldiklerinde 500, şu anda ise 8 binin üzerinde koruyucu ailenin olduğu bilgisini paylaşan Yanık, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda çocukevi sayısını 100'ün üzerine çıkardıklarını anlattı.

- "Kurumlarımız cezaevi değil"

Yanık, madde bağımlısı ve suç mağduru çocukların dışarıda takibine ilişkin soruya, "Dışarıya çıktıklarında kolluk anlamda bir takipten bahsedemeyiz. Bizim kurumlarımız cezaevi değil. Dışarı göndermiyorsunuz, takibini yapıyorsunuz, evi yakıyorlar. Bunlarla karşılaştık. Biz bu çocukları iyileştirmeye çalışıyoruz, bu vakalarla uğraşıyoruz." dedi.

Altı yaşındaki kız çocuğa cinsel istismar iddiaları davasıyla ilgili soruya yanıt veren Yanık, Bakanlığın talebiyle sanıkların tutuklu yargılandığını ve duruşma tarihinin öne çekildiğini anımsattı.

Çocuk istismarı ve erken yaşta zorla evlilikle mücadele noktasında yoğun ve sistematik şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"İstismarın önlenmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmenlerle temas ediyoruz. Aile eğitim programlarımız, aile danışmanlığı programlarımız var. Bunlar içerisinde bir çocuğa nasıl davranılması, çocuğun mahremiyetini korunması ve dijital platformlarda çocuklara olumsuz içerik sağlayıcıların engellenmesinden ebeveynin farkındalığına pek çok görünen görünmeyen çalışmalarımız var."

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