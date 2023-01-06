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Bir yılda 2 bin 200 Köy Yaşam Merkezi hizmete alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2023 yılındaki hedefimiz; belli oranda nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine açmak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 14:03, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 14:19
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen sene 2 bin 200 Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini belirterek, bu yıl belli oranda nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşların, çocukların hizmetine açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Özer, Eskişehir Valiliği'nde basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, ildeki mevcut durum ve eğitim kalitesinin artırılması konularını görüştüklerini söyledi.

Önceki dönem Milli Eğitim Bakanlarından Nabi Avcı ile yol arkadaşı olduklarını ve toplantıda onunla da istişarelerde bulunduklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek her geçen gün sürekli iyileştirme kültürüyle eğitimi çok daha üst noktalara taşıyabilmek ve Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitimi ana omurga olarak sürekli destekleyebilmek. Onun için Eskişehir'e neler yapabiliriz; bunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Milli Eğitim Bakanlığının şu anda 2023 yılı içerisinde Eskişehir'de devam eden, 2022'den devam eden ve izin verdiğimiz yatırımların toplam değeri 459 milyon lira civarındaydı. Bugünkü değerlendirmemizde eğitimin kalitesini ve erişilebilirliğini daha fazla artırmak için ilave 760 milyon liralık yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Eskişehir'deki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 459 milyon liradan 1 milyar 219 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Özer, yatırımlarda okul öncesi eğitime ağırlık verdiklerini dile getirerek, Eskişehir'de 22 anaokulu yapacaklarını açıkladı.

Bakanlık olarak 2022'deki en büyük önceliklerinin, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak olduğunu hatırlatan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin anaokulu kapasitesi üretmek için yola çıktıklarını kaydetti.

O tarihte yurt genelinde 2 bin 782 anaokulunun bulunduğunu anımsatan Özer, "1 yıl gibi kısa sürede 3 bin değil 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturarak ilk kez 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkartabilme imkanımız oldu." dedi.

- Güçlendirme çalışmaları ve Köy Yaşam Merkezleri

Bakan Özer, değerlendirmeleri sonucu Eskişehir'de Emek Mahallesi'nde 32 derslikli Anadolu lisesi inşa edilmesini de yatırım kapsamına aldıklarını belirtti.

Geçen yıl öncelik verdikleri konulardan birinin güçlendirme çalışmaları olduğuna değinen Özer, bu alanda herhangi bir ilde yatırımla ilgili sınırlama getirmediklerini anlattı.

Özer, geçen sene Türkiye genelinde büyük oranda güçlendirme çalışmalarını bitirdiklerini ve ülkedeki en güvenli yerlerin okullar olduğunu göstereceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Köy Yaşam Merkezlerini bizler sadece çocuklarımızın anaokulu, ilkokul ihtiyacını karşılamak için değil aynı zamanda o köylerdeki yaşayan vatandaşlarımızın da tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili yaşam becerilerini güçlendirmeyle ilgili, özellikle istihdam becerilerini güçlendirmeyle ilgili Halk Eğitim Merkezleri kurarak vatandaşlarımızı da desteklemek üzere Köy Yaşam Merkezi ismi altında Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2 bin 200 tane şu ana kadar 2022 yılında Köy Yaşam Merkezi açtık, 2023 yılındaki hedefimiz; Türkiye'de belli oranda nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine açmak. Bu kapsamda da Eskişehir'de 12 tane Köy Yaşam Merkezi hizmeti alınmış, 35 tanesi daha tekrar değerlendirmeye alınacak, inşallah 2023'ün ilk üç ayı içerisinde o köy yaşam merkezlerinde hizmet alma imkanımız olacak."

Toplantıda, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP MKYK üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar, BBP İl Başkanı Salim Acabay ile diğer ilgililer hazır bulundu.

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