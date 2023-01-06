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Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılabimesi için tercih alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 14:40, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 14:45
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Sanayi Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih alınacak

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(06 Ocak 2023)

KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KPSS-2023/3 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler
TABLO-1 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-2 Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-3 Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler

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