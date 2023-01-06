5 öğretmene 'kamu zararı ve zimmete para geçirme'den gözaltı
Burdur'un Tefenni ilçesinde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda bir okulun müdürü ve müdür yardımcısı, halk eğitim müdürü ve müdür yardımcısı ile bir öğretmen gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 16:58, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 17:49
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık 2022'de başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda ilçede görev yaptıkları okullarda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 öğretmen hakkında yakama kararı çıkartıldı.
Düzenlenen operasyonda bir okulun müdürü ve müdür yardımcısı, halk eğitim müdürü ve müdür yardımcısı ile bir öğretmen gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Burdur'un Tefenni ilçesindeki Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız