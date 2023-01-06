2023'ün ilk anketi: İşte partilerin oy oranları
ORC Araştırma 2023 yılının ilk araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 17:40, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 17:44
ORC Araştırma 2023 yılının ilk araştırmasını yaptı. Araştırma 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3780 kişi ile yüz yüze yapıldı.
İşte araştırma sonuçları;
"2023'ün İlk Sonuçları"
Ak Parti %32,0
CHP %23,5
İyi Parti %19,1
HDP %7,3
MHP %6,2
Gelecek %2,9
Deva %2,5
TDP %2,2
BTP %1,8
Diğer %2,5
CUMHUR İTTİFAKI %38,2
MİLLET İTTİFAKI %42,6
Araştırma ORC tarafından 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3780 kişi ile yüz yüze yapılmıştır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız