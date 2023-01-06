Bakan Kurum'dan mahalle muhtarına cami lojmanı sözü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat'ta, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü çıkan yangından etkilenen mahallelerde yapılan konut alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum'un bir sonraki durağı Güzelyalı Mahallesi oldu. Mahallede vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Bakan Kurum, vatandaşlara evlerin nasıl olduğunu sorarak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bu sırada Bakan Kurum ile incelemelere katılan mahalle muhtarı Hasan Sevinç, mahallesinde cami lojmanı olmadığını belirterek, bir tane cami lojmanı yapılmasını talep etti.

Sevinç'in bu isteğine duyarsın kalmayan Bakan Kurum, yanında bulunan kurum yetkililerine talimat vererek, "Bizim burada fazla ev var mı? Muhtarımıza bir tane imam evi başlatalım" dedi. Mahalle muhtarı ise alınan karardan dolayı mutlu olduğu gözlendi.

"Artık o acıları unuttuk, ormanlarımız yeniden canlanıyor"

Bakan Kurum'un bir sonraki durağı ise Ulukapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutlar oldu. Mahallede konutu teslim edilen Fatma Deniz, "Kendi yerimize yapılamadı, ama burası daha güzel oldu. Teşekkür ederim" dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Yaşadığımız afet 10 gün surdu. Biz burada tüm mahallelere gittik. Elleri kapkara vatandaşlarımızı gördük. Ama biz ilk günden itibaren onların yanında yer aldık. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa onları giderdik. Onlara söz vererek, yeni evlerini 1 yıl içerisinde yapacağımızı söyledik. Bugün de onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Artık o acıları unuttuk, ormanlarımız yeniden canlanıyor. Evlerimizi yöresel mimariye uygun bir şekilde tamamladık. Bize güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ederim, bizim yanımızda yer aldılar. Biz nerede bir afet olsa vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Mutlu ve gururluyuz. Yarın da 423 evimizin anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.

Program Manavgat TOKİ sosyal konut projesi ziyareti ile sona erdi.