Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar görülecek

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.

Beklenen yağışlar gelmedi. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı.

Ocak ayının ilk haftasında bazı bölgelerde bahardan kalma günler yaşandı. Ancak Meteoroloji uyardı, yağışlar kapıda.

Beklenen yağışlı hava geliyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevreleri yağmurlu olacak.

İç ve yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Doğu Anadolu'da yoğun kar etkisini gösterecek. Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde hafta sonu sağanak var.

3 büyükşehirde yağış yok

Peki 3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Sisli ve puslu bir hava gözlenecek. İzmir'de de yağış beklentisi yok, sıcaklık 15 dereceye ulaşacak.

Sıcaklık giderek düşecek

Yeni haftada ise hava sıcaklığı giderek düşecek. Hafta ortası yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.