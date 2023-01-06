Yol çalışmasında 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 19:34, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 19:36
İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız