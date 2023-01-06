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Vizesiz Yurt Dışı Tatili Maldivler Turu ile İmkansız Değil!



Dünyanın bir ucunda, masalları andıran doğası ve turkuaz denizinde gün boyu keyif yapabileceğiniz bir tatil imkanı sunan Maldivler, son yıllarda turistlerin odağında bulunuyor. Özellikle ülkemizden yapılan seyahatlerde vize muafiyetinin olması Maldivler'i cazip kılan en önemli sebep. Çocuklu aileler ve balayı çiftleri için de ideal rotalardan biri olan Maldivler tatili, hayatınız boyunca unutamayacağınız anlar yaşamanızı sağlayacak. İzmir çıkışlı yurtdışı turları gibi farklı fırsatlarla siz de Maldivler'de tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Peki bu süreçte nelere dikkat edilmeli ve nasıl bir yol izlenmeli? İşte tüm detaylarıyla hazırladığımız Maldivler gezi rehberi yazımızın devamında.



Maldivler Tatiliniz İçin En Uygun Dönemi Seçin!



Sıcak bir iklime sahip olan Maldivler, aslında yılın her dönemi tatil için uygun bir destinasyon. Ancak genel olarak düşünüldüğünde nisan ayı Maldivler tatili için en uygun dönem olarak tercih edilebilir. Şunu da eklemek gerek ki ocak ve şubat aylarında bizde kış mevsimi yaşanırken Maldivler'de hava 30 derecenin üzerinde olabiliyor. Bu nedenle planlamalarınızı yaparken mevsim koşullarını Türkiye'den bağımsız düşünebilirsiniz. Maldivler'de iklim bakımından dikkatli olmanız gereken önemli detay Muson yağmurları. Genellikle mayıs ile kasım aylarında aşırı yağan bu yağmurlar, en az ise ocak ile nisan ayları arasında görülüyor. Özellikle temmuz ve ağustos ayları, Maldivler tatilinizde Muson yağmurlarına en fazla maruz kalabileceğiniz dönem.



Maldivler Tatilini Kolaylaştırabilecek Önerilere Kulak Verin!



Maldivler, Hint Okyanusu'nda yer alan bir adalar ülkesi aslında. Çok küçük adacıklardan oluştuğu için haritada ararken bile zorlanabileceğiniz ülke konum olarak Hindistan'ın güneyinde bulunuyor. Bünyesinde ise binden fazla ada veya adacık yer alıyor. Ülkenin başkenti, yine bir ada kenti olan Male. Maldivler turu gezilerinize mutlaka Male kentinden başlamanızı tavsiye edebiliriz.

Maldivler halkının büyük çoğunluğunu Hindistan ve Sri Lanka'dan göç eden insanlar oluşturuyor. Genellikle misafirperver ve cana yakın olmalarıyla bilinen bölge halkı, turistlere de epey alışkın. Yani şehir turu atarken merak ettiğiniz bir şey olursa çekinmeden iletişime geçebileceğiniz insanlar. Ülkede para birimi olarak rufiya geçerli. Ancak paranızı dolara çevirirseniz de Maldivler'de rahatlıkla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelirken euro getirmek pek mantıklı değil. Çünkü turistik yerlerde döviz olarak genellikle dolar kabul ediliyor, euro olarak ödeme almazlarsa şaşırmayın. Kredi kartı kullanımı da Maldivler'de otel veya restoran gibi yerlerde geçerli. Bunun dışında şehir merkezlerindeki harcamalarınızda kredi kartlarını kullanamayabilirsiniz.



Ülkeyi Keşfederken Bu Yerleri Es Geçmeyin!



Maldivler, gezilecek yerler kapsamında birbirinden keyifli seçeneklere sahip. Eğlenceli, huzurlu ve dingin atmosferiyle göründüğünden daha fazlasını vadeden Maldivler, aslında bunu ziyaretçilerine misliyle ve cömertçe sunuyor. Bu yüzden Maldivler tatiline çıkmadan önce enerjinizi iyice depolayın, buna ihtiyacınız olacak! Hint Okyanusu'nun çevrelediği muhteşem tatil cenneti Maldivler'i keşfetmeye başlayalım:

Male: Ülkenin başkenti olan Male, adeta motosikletler diyarı gibi. Başınızı her çevirdiğinizde başka bir motosiklet görme şansınız çok yüksek Male'de. Male turu sırasında görmeniz gereken yerlerden biri Boduthakurufaanu Magu. Sahil yolunu kapsayan bu bölgede keyifli bir gezintiye çıkabilirsiniz. Şehir merkezindeki pazarlara uğrayabilir veya Başkanlık Sarayı'nı ziyaret edebilirsiniz. Grand Mosque, Sultan's Park ve Medhu Ziyaarath Male'de gezilecek yerler kapsamında öne çıkan destinasyonlardan.



Bathala Adası: Maldivler'in en güzel adalarından olan Bathala, uzun kumsalları ve el değmemiş doğasıyla mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerden. Ulaşımların tekne turu veya sürat motorları ile sağlandığı ada su altı dalışları için de oldukça uygun.



Victory Gemisi Batığı: Su altı dalışı demişken ülkenin bu anlamdaki en popüler yeri Victory Batık Gemisi. Dalışlar sırasında pek çok deniz canlısını da kendi gözlerinizle görebilme şansına sahip olabilirsiniz.



Maldivler Ulusal Müzesi: 1952 yılında ziyarete açılan müze Maldivler'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Ülkenin kültürüne dair keyifli bir gezintiye çıkabileceğiniz müze, Sultan Parkı'nda yer alıyor. Bu nedenle buraya geldiğinizde Sultan Park'ı da keşfetmiş olacaksınız.



Tsunami Anıtı: Tsunami Memorial Park'ın tam ortasında yer alan anıt, Endonezya'daki tsunami felaketi sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış bir eser. Deniz kenarında bulunan anıtın ortasındaki çubukta, felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin isimleri yer alıyor.



Guraidhoo Adası: Maldivler tatiliniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri Guraidhoo Adası. Küçük bir ada olsa da muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor. Çok kalabalık olmadığı için burada gün boyu sakin bir şekilde denizin keyfini çıkarabilirsiniz.



Maldivler'de Yepyeni Lezzetlere Hazırlıklı Olun!



Maldivler gezileriniz sırasında karnınız acıktığında pek çok farklı lezzeti deneyimleme şansı bulacaksınız. Ülkenin hemen her bölgesinde farklı restoran seçeneği mevcut durumda. İster deniz, ister doğa manzaralı olmak üzere sayısız lokanta ve restoran bulabileceğiniz Maldivler'de olabildiğince yerel lezzetleri tatmaya gayret gösterin. Maldiv mutfağı, tarihi boyunca ülkemizden epey farklı bir yönde ilerlemiş. Zaten sipariş vermek için menüye baktığınız zaman hemen anlayacaksınız. Deniz ürünlerinin bu mutfağı zenginleştirdiğini söylemeye gerek bile yok. Bunun yanı sıra Hindistan cevizi de Maldiv mutfağında sık kullanılanlar arasında öne çıkıyor. Yılın her dönemi yapabileceğiniz Maldivler turu sırasında mutlaka tatmanız gereken birkaç lezzet bulunuyor. Sıralayacak olursak;



Garudhiya: Maldiv mutfağının belki de en meşhur yemeklerinden biri Garudhiya. Aslında bizdeki karşılığı tam olarak balık çorbasına denk gelmekte. Genellikle ana yemeklerden önce tüketilen bu yemeği Maldivler'de Iberry Cafe, Jazz Cafe veya Mirihi Island Reso'da deneyimleyebilirsiniz.



Masroshi: Ülkenin geleneksel atıştırmalıklarından biri olarak öne çıkan masroshi, hamur, un, yağ ve rendelenmiş Hindistan cevizi ile yapılıyor. Ana maddesini ise ton balığı oluşturuyor. Findhandi Restaurant ve Lonuveli Restaurant, Maldivler'de masroshi ile ünlenmiş mekanlar arasında bulunuyor.



Mas Huni: Mas Huni, ülkenin bir başka geleneksel yemeklerinden biri. Orkinos balığını çok ince parçalara ayrıldığı bu tarifin üzerine Hindistan cevizi, soğan ve limon gibi eklemeler yapılıyor. Genellikle sabah veya öğle saatlerinde tüketilen Mas Huni'yi bir atıştırmalık olarak da düşünebilirsiniz. Bu lezzeti en güzel şekilde Sea House Cafe'de bulabilirsiniz.

