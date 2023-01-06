Polisin 'dur' ihtarına uymayan FETÖ'cüler yakayı ele verdi, 5 FETÖ'cü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ekipleri, yurt dışına kaçma şüphesi bulunan 5 FETÖ üyesinin ve sürücü S.S.Ö'nün bulunduğu bir aracı, Uzunköprü ilçesi Başağıl-Çöpköy yolunda durdurmak istedi.

Kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonrası durduruldu.

Takip esnasında polislerce açılan ateş sonucu araçtakilerden S.T. ağır yaralandı.

Yakalanan 6 kişinin yapılan kimlik sorgulamasında S.T'nin görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararı bulunduğu, istinaf sürecinin devam ettiği tespit edildi.

Araçtaki diğer şüphelilerden haklarında ilk derece mahkemesince aynı suçtan mahkumiyet kararı verilen Ö.Y'nin görevinden ihraç edilen komiser, B.G'nin görevinden ihraç edilen uzman yardımcısı, Ö.Y'nin de görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu, diğer şüpheli M.A.A'nın da aynı suçtan ceza aldığı belirtildi.

Sürücü S.S.Ö'nün de "göçmen kaçakçılığı"ndan suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.