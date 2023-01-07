7 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 00:14, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 00:17
ATAMA KARARI
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan HACIFAZLIOGLU, Hakkı KARABÖRKLÜ ve Oğuzhan EFE atanmıştır.
6 Ocak 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
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