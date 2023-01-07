Yurdun birçok bölgesine mevsimin ilk karı düştü: Meteoroloji 14 il için uyardı

Yurdun bir çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış'ta bir aydır beklenen kar, şehitleri anma gününde yağdı. Türkiye'de kayak merkezlerinde Ocak ayına girilmesine rağmen beklenen kar yağmadığı için sezon açılışı yapılamazken Yıldızdağı kayak merkezinde özlenen kar yağdı. Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Sivas, Yozgat, Çankırı ve Kastamonu için kar yağışı uyarısında bulundu.

Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Malatya'da da kendini gösterdi. Kenti bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis gece yarısı yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendini dışarı atarak karın keyfini çıkardı.

Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attıklarını belirtirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

SARIKAMIŞ'A KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Sarıkamış'ta bir aydır beklenen kar, şehitleri anma gününde yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık bir aydır beklenen kar, gece yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışının Sarıkamış Şehitlerinin 108. Yıldönümünde yağması ise kar yağışına ayrı anlam kattı.

Sarıkamış'a beklenen karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış'a beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa kar yağıyor, gördüğünüz gibi, inşallah yakında da kayak merkezini açacağız" dedi.

Öte yandan gece başlayan kar yağışı kısa sürede Sarıkamış'ı beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlçede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

Dünya'da ve Türkiye'de kayak merkezlerinde Ocak ayına girilmesine rağmen beklenen kar yağmadığı için sezon açılışı yapılamazken Yıldızdağı kayak merkezinde özlenen kar yağdı.

Dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye'de Ocak ayına girilmesine rağmen beklenen kar henüz yağmadı. Kayak merkezlerinde kar yağmadığı ve hava sıcaklığının yapay kar oluşumu için gerekli ısıya düşmediği için pistler boş kaldı. Kayak merkezleri kara hasret kalırken Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde özlenen kar nihayet yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı geç saatlerde etkisini arttırdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yapay kar makineleri çalıştırıldı.

Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinin bağlı bulunduğu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldızdağı'nın rengine büründüğünü belirterek, "Şu an çok güzel bir kar yağışı devam ediyor. Soğukla beraber sezonu açma hazırlıklarımızda başladı. İnşallah bir hafta içerisinde kayak severlerimizi burada ağırlamaya başlayacağız. Sömestr yaklaşmakta, sömestr ile birlikte şimdiden rezervasyonlarımız çok üst düzeye ulaştı. Odalarımızın tamamına yakınında rezervasyon doluluğu oranı sağlanmış durumda." Dedi.

Altun, Dünya'da birçok kayak merkezinin henüz karla buluşmadığını belirtip, Yıldızdağı'nın en erken sezonu açan merkezlerden birisi olacağına vurgu yaparak, "Türkiye'de kar yağışının geç gelmesiyle beraber şu anda belki hem Avrupa'da hem Dünya da birçok kayak merkezi karla buluşamadı. Yıldız Dağı şu an Türkiye'de en erken açılan kayak merkezlerinden biri olma yolunda. Bu yıl yeni yatırımlar yaparak yeni suni karlama makineleri getirdik. İlave restoranlar ve ilave pistlerle kayak severlerimize bu yıl yeni heyecanlar yaşatmak istiyoruz. İl 10 tane yaptığımız doğal yaşam evlerinin yoğun ilgiden dolayı 15 tane daha ilave yaparak 25 adet Doğal Yaşam Evlerini geçen yıl hizmete açmıştık. Şu an rezervasyonlarda da görüyoruz ki çok yoğun bir ilgi var. Yıl boyu bu ilginin artacağını düşünüyoruz." dedi.

Altun, Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinin bu sezon uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacağını ifade ederek şunları söyledi. "Bu yıl ayrıca spor faaliyetlerimizde olacak. Kayak federasyonumuzun tesisimiz için planlamış olduğu iki tane yarış bulunmakta. Ayrıca Dünya ve Avrupa Kar Voleybol Şampiyonasının birer etabı Yıldız dağında gerçekleşecek. Türkiye Kar Voleybol Şampiyonasını da bu sene Yıldız Dağında ev sahipliği yapacağız. Geçen yıl ilkini yaptığımız üniversiteler arası kar voleybol şampiyonasını bu sene devam ettirerek katılım sağlayan üniversite sayısını da arttırmayı planlıyoruz."

Elazığ kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı sonrası Elazığ beyaza büründü.

Elazığ'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Elazığ'ın merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle bazı yerler kısa sürede beyaza büründü. Ayrıca ilçelerde de kar yağışının etkili olmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de kar beklendiğini, Adıyaman'da ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Bingöl'de her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova ilçesinde gecikmeli de olsa yağış başladı, her yer beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Bingöl'ün birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Haftalardır yağışın beklendiği Karlıova ilçesinde de kar yağışı başlarken, ilçe biranda beyaza büründü. Yer yer 5 santimetreye ulaşan karın yağmasıyla beraber, çocuklar da sokaklara çıkarak kaymaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Uzun süredir yağış bekleyen çocuklar karın tadını poşetlerle rampa aşağı kayarak çıkardı.

Önceki yıllara göre geciken kar yağışı kuraklık endişesine neden olurken bugün Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, yağış için dua edildi. Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde ise akşam saatlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Kar yağışı Erzincan'ın Refahiye ve İliç ilçesi ile Bayburt'un Arpalı Beldesini tamamen beyaz örtüyle kapladı. Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerlerken Erzincan-Refahiye-İliç kara yolunda da kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesi düştü, araçlar yavaş seyretmek durumunda kaldı. Refahiye'de kayan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Bayburt'ta uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar yağan yağışla birlikte buzlanan rampada poşetle gece saatlerinde bir süre kaymanın tadını çıkararak eğlendiler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Sivas, Yozgat, Çankırı ve Kastamonu için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.