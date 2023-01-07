Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 05:11, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 05:13
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız