Özhaseki: Bayrak, ezan meselelerinde hemfikir olmamız gerekiyor

AK Partili Özhaseki "Arabaşı" programında konuştu:

- "Milli meselelerimizde, bayrak, ezan meselesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü meselesinde hepimizin hemfikir olması gerekiyor"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Milli meselelerimizde, bayrak, ezan meselesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü meselesinde hepimizin hemfikir olması gerekiyor." dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından "Arabaşı" programı bir restoranda gerçekleştirildi.

Federasyonun Genel Başkanı Deniz Çağan, programda, Yozgatlıların "Arabaşı" etkinliğiyle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Seçildikleri günden itibaren önemli işler yaptıklarını belirten Çağan, milletvekilleri, oda başkanları gibi birçok kişi ile spor, ekonomi, burs ve çeşitli yardımlar konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Özhaseki ise Kayseri'nin metropol bir kent olduğuna dikkati çekerek, "Çevremizdeki illerden kardeşlerimiz buraya geliyor. Kendilerini de çok seviyoruz. Gelen arkadaşlarımızın hepsi bizim değerlerimizi taşıyor. Bizim gibi dünyaya bakıyorlar, düşünüyorlar, yaşıyorlar. O yüzden de Kayseri'de herkes arasında bir adeta uzlaşı kültürüyle bir muhabbet kültürü var." dedi.

Mevlana'nın sözünü hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Diyor ki; aynı yerde doğup, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. Bizler de aynı duyguları paylaştığınız için son derece mutluyuz. Zor bir dünyada, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Elbette kendi aramızda çok değişik bütün akımlar olabilir. Dünya görüşlerine sahip olabiliriz. Yaşam itibariyle kimimiz muhafazakar bir yaşamı tercih edebiliriz. Kimimiz ise daha modern bir yaşamı tercih edebiliriz. Hepsi başımızın üstüne ama milli meselelerimizde, bayrak, ezan meselesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü meselesinde hepimizin hemfikir olması gerekiyor."

Özhaseki, milli hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemli olduğunu belirterek, "güçlü Türkiye"nin gölgesinde hep birlikte huzur içinde yaşama temennisinde bulundu.

Programa Yozgat ve çevre illerden gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve Yozgatlılar katıldı.