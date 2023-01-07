2022 yılında 939 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de geçen yıl, güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1263 terör örgütü mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2023 13:57, Son Güncelleme : 07 Ocak 2023 14:00
Alınan bilgiye göre, 54. ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı "hudut kartalları" olarak da adlandırılan sınır birlikleri, jandarma ve emniyet güçleri, terör örgütlerinin önüne geçen yıl da set oldu.
Askeri birlikler ve kolluk, geçen yıl, 939'u FETÖ, 289'u terör örgütü PKK ve 35'i de diğer terör örgütlerine mensup olmak üzere 1263 kişiyi Yunanistan'a kaçarken yakaladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız