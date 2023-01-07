Akşener: Ben başbakan olacağım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlediği İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, İYİ Parti'nin her zaman ezilenin, haklının, hakkın yanında, haksızlığın, zulmün, zalimliğin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi parti olduğunu savundu.

Öte yandan seçimlere ilişkin de konuşan Akşener, seçimleri alacaklarını belirtti.

"1. parti çıkacağız ben de başbakan olacağım onunla bununla anlaşarak değil onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil" ifadelerini kullanan Akşener, "Kendimiz irademizle çalışkanlığımızla gücümüzle milletimizi ikna ederek 1. parti çıkacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALARI HATIRLATTI

Kongrede konuşan Akşener'in gündeminde Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza da vardı.

Tarihin tekerrür ettiğini hatırlatan Akşener, 1998'de Sayın Erdoğan okuduğu bir şiir sebebiule mahkemeye çıktı ve o mahkemede aynı şekilde mahkum oldu, görevden gitti ve 3 ay 4 ay civarında hapis yattı" dedi ve şöyle devam etti:

"O Saraçhane bir büyük kalabalık vardı. Karşısınızda duran genel başkanınıız da ordaydı malum bizim geldiğimiz yer haksızlığın karşısında durmak. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım."