Dünya ombudsmanları Ankara'da bir araya gelecek

KDK'dan yapılan yazılı açıklamada, konferansın 35 ülkenin ombudsmanları ve insan hakları kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve bir otelde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında, Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarını bir araya getirmeyi arzuladıklarını, savaşların kazananının olmadığını, savaşlarda en çok kadın ve çocukların zarar gördüğünü belirterek, savaşın bir an önce durdurulmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki çabalarının çok önemli olduğunu ve tahıl koridorunun açılmasında olduğu gibi mutlaka sonuç vereceğini belirtti.

Konferans dört oturumdan oluşacak

İki gün sürecek konferans dört oturumdan oluşacak ve 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki hızlı gelişmeleri de dikkate alarak insan hakları alanında yaşanacak değişim ve gelişmeler ele alınacak.

İnsan haklarının korunması ve gelişmesinde ülke ombudsmanlarının ve insan hakları temsilcilerinin üstleneceği sorumluluklar ve roller ile verebilecekleri katkılar masaya yatırılacak.

Konferansta; Dijitalleşmenin İnsan Haklarına Etkileri, Savaş, Çatışma ve Göç Ortamlarında İnsan Hakları Sorunları, Pandemi Süreçlerinde Yaşanan İnsan Hakları Sorunları, 21. Yüzyılda İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanların Rolü konulu oturumlar düzenlenecek.

Uluslararası konferansta, ayrıca insan haklarının korunması ve gelişmesinde ombudsmanların rolleri ele alınacak.

Konferansta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da konuşma yapması bekleniyor.