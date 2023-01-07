Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda Ateş'in öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün itibarıyla 5 şüphelinin Başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Doğukan Ç. ile S.K. ve U.E. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bununla birlikte tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Ne Olmuştu
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız