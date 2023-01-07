Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, Sarıkamış şehitlerini anma törenleri kapsamında Sarıkamış belgeselinin yapılacağı salonda asma tavanın çökmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Öksüz, "Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Ayakta tedavileri yapılıyor. Toplam 32 kişinin hastanede tedavisi yapılıyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kars Sarıkamışta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun. Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Sarıkamış'ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILAN KİŞİ KONUŞTU

Öte yandan, hastanede göçük altından hafif yaralı olarak çıktığını söyleyen Mustafa Küpeli, salonda yaklaşık 140 kişi bulunduğunu ifade etti. Küpeli, "Ben de göçük altında kaldım. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Ayağımdan yaralandım. Ciddi bir sağlık sorunum yok" diye konuştu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU: HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Olay, tavandaki alçıpanın çökmesi nedeniyle meydana geldi. An itibarıyla on yaralıdan hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Enkaz altında kalan kimse yok" dedi.