Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Kasımpaşa'yla kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlı takım geçen haftayı BAY geçmiş önceki haftada Adana Demirspor'u tek golle devirmişti. Siyah-Beyazlılar galibiyet serisi yakalamak adına bu mücadeleyi kazanmak istiyordu. Selçuk İnan'la ilk galibiyetini geçen hafta alan Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşindeydi.



Mert Günok yıldızlaştı

Zorlu mücadelede tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in planları tuttu. Taraftar desteğini arkasına alan Kara Kartal 28'de Cenk Tosun'la öne geçti. İlk devrede yıldızlaşan isim ise Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok oldu. Karşı karşıya pozisyonlarda rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, Siyah-Beyazlılar'ı adeta maçta tuttu. 45+6'da ise Wout Weghorst sahneye çıktı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Paşa'dan çok Beşiktaş...

İkinci devrede tempo ilk yarıya oranla biraz daha düşüktü. Beşiktaş girdiği birkaç pozisyondan yararlanamadı. 68'de Ahmet Engin, Mamadou Fall'ın asistinde golünü atıp farkı 1'e indirdi. Bu dakikanın ardından Paşa'nın baskısından çok Beşiktaş'ın skoru rahatlatmak adına gol arayışı vardı. Fakat kalan bölümden başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Kara Kartal 2-1 kazandı.

4 maçta 3 yenilgi

Bu sonuçla Beşiktaş iki maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 29'a çıkarttı. Kasımpaşa ise Selçuk İnan'la ligde çıktığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı.

Beşiktaş - Kasımpaşa 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic.