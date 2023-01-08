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Kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp, kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Van'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip önce polis aracına, daha sonra bariyerlere çarparak kaçan sürücünün kullandığı minibüs kaza yaptı. 51 kaçak göçmenin bulunduğu minibüste 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 00:12
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Kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp, kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Van-Özalp karayolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Polis ekipleri minibüsü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan ve içerisinde 51 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçarken ters yöne girip, önce polis aracına, sonra bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüste bulunan 2 kişi hayatına kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında 'kontrol noktasında mülteci taşıyan araca ateş açıldı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmayan iddialar olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Ekiplerimizin ihtarlarına rağmen durmayan araç, Özalp uygulama noktasına geldiğinde ters istikamete girerek önce zırhlı araca, sonra beton bariyerlere çarparak kaza yapmıştır. Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır. Kaza yapan aracın içinde 51 düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmiş, 2 düzensiz göçmen trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiş, 6 düzensiz göçmen yaralanmıştır, tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanılmış, aralarında araç sürücüsünün de olduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır."

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