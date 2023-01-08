İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 07:26, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 07:37
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız