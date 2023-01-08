İttifaklarda ortak liste olacak
Siyasi partiler, 2023 seçimleri için hem yürütülecek kampanyayla ilgili hem de hangi illerde ortak liste çıkarılacağına yönelik yoğun bir hazırlık dönemine giriyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 07:55, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 08:05
Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhur İttifakı 10-15 ilde tek listeyi, Millet İttifakı 40 ilde ortak listeyi gündemine aldı.
Mayısta seçim ihtimali güçleniyor. Yeni Seçim Yasası 'büyük partilere sırtını dayayıp' vekil çıkarmayı önlüyor.
Deva, SP, Gelecek ve DP adaylarının İyi Parti ile CHP listelerinden seçime girmesi bekleniyor.
Cumhur İttifakı da bazı iller için ortak liste hazırlığında...Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız