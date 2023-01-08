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112'ye yabancı dilde yapılan çağrılar da cevapsız kalmıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Antalya'da aralıksız hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yabancılardan gelen ihbarlara da hızla müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 14:17, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 14:19
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Muratpaşa ilçesinde 7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, Türk vatandaşlarının yanında kente tatil için gelen milyonlarca turist ve bunun yanında yerleşik yabancıların da ihbarlarını değerlendiriyor.

İngilizce, Rusça ve Almanca dil bilen 8 personel, yabancılardan gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, AA muhabirine, 112'ye gelen çağrıların ekipleri tarafından hemen alındığı, gerekli gereksiz ayrımı yapıldıktan sonra ilgili kurumun çağrı alıcılarına iletildiğini söyledi.

- Yabancı ihbarlar yüzde 25 arttı

Merkezde emniyet, sağlık, jandarma, AFAD, sahil güvenlik, orman ve itfaiyeye bağlı ekiplerin görev yaptığını ve yabancılardan gelen ihbarların en hızlı şekilde bu birimlere aktarıldığını anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Antalya ülkemizin önemli turizm merkezi olması nedeniyle yabancı dil bilen 8 operatör Almanca, İngilizce ve Rusça dillerinden gelen ihbarları karşılamaktadır. Yabancı dillerden gelen ihbarlarda geçen yıllara göre yüzde 25'lik artış söz konusu, 2022 yılında yabancılardan yaklaşık 12 bin çağrı geldi. Bunların yüzde 86'sı gerekli, yüzde 14'ü ise gereksiz çağrılar olarak kaydedildi. Yabancı ülkeden gelen vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çağrılar hemen çağrı alıcı arkadaşlarımız tarafından karşılanarak konuyla ilgilenilmektedir."

Koçak, yabancılardan gelen ihbarların yüzde 55'inin İngilizce, yüzde 36'sının Rusça, yüzde 4'ünün Almanca ve yüzde 5'inin ise diğer dillerden geldiğini dile getirdi.

- Yabancılar, resepsiyon diye yanlışlıkla 112'yi arıyor

Acil Çağrı Merkezi personeli Hatice Babadağ, 11 yıldır ihbar telefonlarına baktığını ve yabancılardan gelen ihbarlara da anında yanıt verdiklerini anlattı.

Merkezde İngilizce ve Rusça dillerinden gelen ihbarlara cevap verdiğini belirten Babadağ, "Yabancıların çoğu kaldıkları otelin resepsiyonuna bağlanmak isterken yanlışlıkla 112'yi arıyorlar, 'Resepsiyonla görüşebilir miyim, deniz manzaralı oda istiyordum' gibi isteklerde bulunuyorlar. Aradıkları yerin acil çağrı merkezi olduğunu söyleyince özür dileyip kapatıyorlar." dedi.

- "Ben göç idaresine başvuru yapmıştım, sonucu ne oldu"

Almanca ve İngilizce çağrıları alan personel Zerrin Barın İnanç ise yabancıların 112'yi daha çok şikayet amacıyla kullandığını kaydetti.

Yabancıların merkezi aradığında otel ve taksiciler hakkında şikayette bulunduklarını belirten İnanç, şöyle konuştu:

"Antalya'ya tatile gelenlerden 'Oteli beğenmedim, paramı geri almak istiyorum, taksici benden çok para istiyor' gibi şikayetler çok fazla geliyor. Bununla ilgilenmediğimizi söyleyince bazıları anlayışla karşılıyor, bazıları da sinirlenip ısrarla polis istediği söylüyor. Şu aralar ise çok fazla göçmenlik bürosuyla ilgili telefonlar alıyoruz, 'Ben göç idaresine başvuru yapmıştım, sonucu ne oldu?' diye çok fazla arayan var. Bu şekilde gelen aramaları da gerekli yerlere yönlendiriyoruz."

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