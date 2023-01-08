Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te jandarma ekiplerince 230 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 18:27, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 18:29
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, istihbarı çalışmalar sonucu Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 230 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 araç ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız