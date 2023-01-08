Kayseri'de oto servisinde yangın: 10 araç kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de bir oto servisinde yangın çıktı. Tamir için bekleyen 10 araç alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2023 21:33, Son Güncelleme : 08 Ocak 2023 22:48
Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokak'taki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Kayseri'de oto servisinde yangın: 10 araç kullanılamaz hale geldi
İş yerinde tamir için bekleyen 2'si ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız