Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne alınacak' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı"na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 SEÇİMLERİ

Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok.

Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır.

Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Meclis'e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'imizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

UKRAYNA SAVAŞI

İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne yaptılar? Dünya herhangi bir müdahalede bulunabildi mi? Hayır. Hepsi silah tüccarlarına yardım ediyor. Dünyada silah tüccarları nasıl kazanacak, nereden neyi kazanacaklar, buna çalışıyorlar.

Biz de dünya barışını acaba nasıl sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Aynı günde Sayın Putin ile görüşüyoruz, Zelenskiy ile görüşüyoruz. Nasıl barıştırabiliriz diye bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Biz bu samimiyetimizi ortaya koyarak yola devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya ancak barış üzerinde yükselir. Bunun için de attığımız adımlardan dünyadaki liderler bize, 'Tahıl koridorunu açtınız, buradan gönderiyorsunuz' diyor.

Sadece bu değil. Sayın Putin bana diyor ki, 'Ben bilabedel tahılı vereyim, siz de bunu fakir Afrika ülkelerine ulaştırın.' Biz de diyoruz ki tamam. Bunu fabrikalarımızda una çevirelim, fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine gönderelim. Mutabık kaldık. Gel gör ki öyle eller var ki bakıyorsun yüzde 44'ünü, 46'sını nereye gönderiyor yine Avrupa'ya. Fakat biz kararlıyız, tahıl koridorundan fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine yoğun bir şekilde bu ürünleri göndermeye gayret edeceğiz."