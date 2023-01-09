9 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliğince Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro şantiyesini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının Aralık 2022 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu kançılaryasının açılışını gerçekleştirecek.

(Cape Town/14.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Antalya/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta mücadelesi, Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası, TÜRŞAD-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bitlis/13.00)