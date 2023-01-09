EYT'li maaşları martta hesapta

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde martta ilk maaşların hesaplara yatırılacağını söyledi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekliye verilen zamların görüşüleceğini, daha sonra sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunun Meclise gelmesinin planlandığını ifade etti. Turan, EYT düzenlemesinin en geç şubat ortasında kadar yasalaşacağını ve martta ilk maaşların hesaplara yatırılacağını söyledi.

ERDOĞAN KARAR VERİR

6'lı masa sözcülerinin '6 Nisan'dan önce yapılacak seçimlere açığız' mesajının 'Meclis'ten seçim kararını çıkartmayacağız' anlamına geldiğini ifade Turan, "Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verir. Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir" diye konuştu. Turan, Gelecek Parti Genel Başkanı Davutoğlu'nun 'tüm genel başkanlar Cumhurbaşkanı gibi karar alma süreçlerinde imza yetkisine sahip olacak' sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak. Buna karşılık yüzde 1 bile oy alamayan birkaç yeni parti orada oturup ortak imza diyecek, birinin yasal sorumluluğu var, diğerlerinin olmayacak. Bu durum hayatın olağan akışına aykırı" şeklinde konuştu.