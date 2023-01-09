Bankacıların ilk yarı beklentisi: Enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşer
Baz etkisiyle bu yıl enflasyonda düşüş beklediklerini ifade eden QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan "Tahminimiz ilk 6 ayda yüzde 30'lu rakamlara geleceği" dedi. Tan, KGF'nin ise tüm bankacılık sektörünün hevesle vereceği bir modelde çıkarılmasının reel sektöre krediyi yaygınlaştıracağını söyledi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 08:45, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 08:47
Türkiye'de 2022 yılını yüzde 64,27'lik oranla kapatan enflasyonun bu yıl düşüşe geçmesi bekleniyor. Baz etkisiyle bu yıl enflasyonda düşüş beklediklerini söyleyen QNB Finansbank Genel Müdür Ömür Tan, ilk yarıda yüzde 30'lu rakamların görülebileceğini söyledi.
QNB Finansbank'ın destekçisi olduğu "Doğa Öncüleri Gençlik Programı" kapsamında Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulunda gerçekleştirilen lansman sonrası gazetecilerle sohbet eden Ömür Tan, sendikasyon kredilerinin neredeyse tamamını sürdürülebilirlik kapsamında aldıklarını belirterek, yenileme oranının yüzde 104 olduğunu, diğerlerinde 100'ün altına geldiğini kaydetti.
HAMİDE HANGÜLMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız