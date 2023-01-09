Ev fırsatçıları yine sahnede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sıfır konutlar için başlatılan 'Yeni Evim' kampanyası sonrası ikinci el için de kampanya hazırlığı içinde olduklarına yönelik açıklaması fırsatçıları harekete geçirdi. Bakan Kurum, orta gelirlilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıran ve yüzde 0,69 ile yüzde 0,99 aralığındaki faiz oranıyla verilecek 5 milyon liraya kadar kredi imkanının bir benzerinin de ikinci el konutlar için hazırlanabileceğini müjdelemişti.

Birçok vatandaş sıfır konutta olduğu gibi 15 yıla kadar vadeli krediyle ikinci el konut sahibi olma ihtimaliyle büyük mutluluk yaşarken, vurguncular bu fırsatı hiç kaçırmadı.

ÖNDER ÇELİK